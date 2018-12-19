РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями.

Встреча пройдет в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50.

На встрече будут подведены итоги года, обозначены основные задачи на предстоящий период. Кроме того, на мероприятии обсудят вопросы благоустройства, праздничного оформления территорий, проведения новогодних каникул и ряд других наиболее актуальных тем.

Начало в 18:00, приглашаются все желающие.