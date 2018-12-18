РИАМО - 18 дек. Двое представителей Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Генезис» из подмосковного Дмитрова завершили программу московских курсов подготовки наставников Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) и получили дипломы, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

С 12 по 24 ноября Ассоциация кружков совместно с ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» проводили курсы подготовки наставников Олимпиады НТИ на базе ЦМИТ.

«В этом году наставников готовили по профилям: автономные транспортные системы; передовые производственные технологии; нейротехнологии; виртуальная и дополненная реальность; большие данные и машинное обучение; интеллектуальные робототехнические системы», – говорится в сообщении.

После теоретического курса наставники Олимпиады НТИ перешли к практике, после которой участники прошли итоговое тестирование. По окончании курсов 50 наставников из ЦМИТов Москвы и области получили дипломы в рамках Московский форум наставников в инженерно-технической сфере, который прошел 8 декабря в ЦМИТ «Кузница технологий». Теперь им проще будет готовить участников Олимпиады НТИ.

Представители ЦМИТ «Генезис» Иван Бурханов и Алексей Гуров получили именные сертификаты, подтверждающие статус «Наставника Олимпиады НТИ» по следующим профилям ОНТИ: «Передовые производственные технологии», «Автономные транспортные системы», «Нейротехнологии» и «Интеллектуальные энергетические системы».

«Наставники ЦМИТ «Генезис» успешно прошли все испытания. Поздравляем ребят и ЦМИТ «Генезис». До конца этого года у нас в области будет уже 14 ЦМИТ, они очень востребованы, и мы планируем в следующем году не только продолжить работу по созданию новых и докомплектации уже существующих, но и создать рейтинг ЦМИТ, который будет составляться по различным критериям. Участие в региональных, всероссийских и международных выставка, а также соревнованиях будет одним из ключевых критериев. Дипломированные наставники помогут ЦМИТ достойно представить Подмосковье», – заявил министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов.

Олимпиада НТИ – это уникальный формат инженерных состязаний для школьников 7-11 классов, направленный на выявление и развитие талантливых детей, способных решать сложные междисциплинарные задачи. Олимпиада проходит по различным образовательным профилям, связанным с развитием «рынков будущего», – беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, нейро- и биотехнологиями и другими передовыми научными областями.

Направления Олимпиады соответствуют отраслевым приоритетам Национальной технологической инициативы – программы глобального технологического лидерства России к 2035 году.