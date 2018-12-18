РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 дек. В подмосковной Балашихе завершили строительство корпуса 29 в составе жилого комплекса «Новоград Павлино» вблизи деревни Павлино, проводится итоговая проверка готовности здания, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступила управляющая компания «ГК «МИЦ».

«Корпусу 29 в составе ЖК «Новоград Павлино» выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 20-этажного жилого дома составила 29 439 квадратных метров, здание рассчитано на 475 квартир, из которых 323 однокомнатных, 133 двухкомнатных, 19 трехкомнатных, площадь квартир – 20 513 квадратных метров.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.