РИАМО - 18 дек. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин вручил ключи от жилья семи специалистам сферы здравоохранения и образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Программа по выдаче жилья нацелена на привлечение специалистов из других регионов страны и закрепление на рабочих местах высококлассных, профессиональных кадров в сфере образования и здравоохранения. За 5 лет в рамках программы по привлечению работников медицины и образования выдано жилье 113 специалистам», – отметил Волошин.

Большое внимание в Химках уделяется привлечению высококвалифицированных кадров из других регионов.

«Хочу поблагодарить администрацию за помощь в решении жилищного вопроса. В Химки я переехала из Брянска. Здесь работаю уже три года. Хочу сказать, что округ меняется на глазах. Новые комфортные зоны отдыха, доступность социальных объектов. Все это делает его еще лучше для жизни», – отметила жительница Химок Яна Авилова.

Также в Химках реализуется программа «Социальная ипотека», в рамках которой 44 специалиста получили денежные сертификаты для приобретения жилья. В настоящее время все они заселились в новые квартиры.