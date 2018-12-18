РИАМО - 18 дек. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, на котором обсуждались вопросы защиты интересов работников предпенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие прошло совместно с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным, председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым, председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым, заместителем генпрокурора РФ Юрием Пономаревым, руководителем Федеральной службы по труду и занятости Всеволодом Вуколовым, руководителями регионов Центрального федерального округа.

«Для ЦФО защита интересов работников старшего возраста - один из приоритетов работы. Для решения поставленных главой государства задач необходима слаженная командная работа федеральных, региональных и муниципальных структур», - отметил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин проинформировал участников заседания о дополнительных законодательных гарантиях для защиты интересов работников старшего возраста.

«В национальном проекте «Демография» серьезное внимание уделено вопросам поддержки граждан старшего возраста, прежде всего, содействию занятости находящихся в предпенсионном возрасте. Так, с 2019 года будет обучаться ежегодно не менее 75 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год предусмотрено 30 миллиардов рублей. Работа над национальным проектом завершается и мы приступим к исполнению предусмотренных им обязательств», - сказал Топилин.

С участием сторон социального партнерства окружного уровня - объединениями организаций профсоюзов и работодателей, обсуждалась роль трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в защите интересов работников старшего возраста.

«Это формат, который позволит действовать упреждающе, не допуская нарушения прав работников или снижения уровня их социальных гарантий», - отметил Щеголев.

По завершении заседания губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с руководителями регионов Центрального федерального округа принял участие в заключении окружного трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы. Подписи под документом также поставили председатель координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей в ЦФО Михаил Кузовлев и председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа Анатолий Сырокваша.

Соглашение предусматривает обязательства сторон по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей регионов округа, защиту прав и интересов работников.