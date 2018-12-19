РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Жители Подольска в среду смогут задать вопросы начальнику следственного управления УМВД России по Подольску Элле Корнейчук на приеме, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей в среду. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся работы правоохранительных органов. Уточнить информацию, а также записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.