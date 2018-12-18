РИАМО - 18 дек. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 19 декабря проведет выездное заседание, на котором обсудят программу «Здравоохранение Подмосковья», сообщается на сайте регионального парламента.

«Девятнадцатого декабря состоится выездное заседание комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики на тему: «Реализация государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на территории управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6», – говорится в сообщении.

В том числе на заседании обсудят капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения на территории управления №6; диспансеризацию населения; работу службы скорой медицинской помощи; внедрение информационных технологий в лечебных учреждениях; меры социальной поддержки медицинских работников, обеспечение жильем.

Также сотрудники комитета проанализируют, как достичь целевых показателей по реализации указов президента РФ в части снижения смертности населения и повышения заработной платы работникам учреждений здравоохранения.

В мероприятии примут участие представители Московской областной думы, администрации Рузского городского округа, регионального министерства здравоохранения, министерства строительного комплекса Московской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Подмосковья, медицинского сообщества, общественности.