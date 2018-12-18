РИАМО - 18 дек. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал об опыте применения новелл избирательного законодательства в ходе выборов губернатора в сентябре 2018 года на заседании совета законодателей Центрального федерального округа совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО, отметив, что это были максимально прозрачные и открытые выборы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Московская область находится на втором месте в России (после города Москвы) по количеству избирателей (5,6 миллиона человек), также здесь находится самое большое количество участковых избирательных комиссий.

«Это были непростые, но максимально прозрачные и открытые выборы. Они были организованы на высоком уровне и прошли в полном соответствии с законодательством. По сравнению с предыдущими избирательными кампаниями значительно улучшилось техническое оснащение выборов», – отметил Брынцалов.

В материале уточняется, что камерами видеонаблюдения с онлайн-трансляцией в сеть Интернет было оснащено более 50% участковых избирательных комиссий и 100% территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, существенно повысилась скорость обработки бюллетеней – область занимает первое место в России по количеству избирательных участков, оборудованных автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней. Также сентябрьская избирательная кампания отличилась рекордно низким количеством жалоб и обращений.

Говоря о нововведения, Брынцалов отметил, что одной из новаций в областном избирательном законодательстве стало право Общественной палаты Московской области назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

«Статус наблюдателя предоставляет широкие возможности контроля за действиями комиссии. Каждый наблюдатель мог лично убедиться в правильности и законности установленных комиссией итогов голосования», – подчеркнул спикер Мособлдумы.

Он добавил, что появилась возможность организовывать избирательные участки за пределами своей территории (экстерриториальные участки).

«Были подписаны соответствующие соглашения о взаимодействии между избирательными комиссиями. За пределами Московской области было организовано 5 избирательных участков», – заявил Брынцалов.

Также, он отметил, что жители Подмосковья активно пользовались возможностями проекта «Мобильный избиратель». На территории области было организовано 106 пунктов приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях, 390 пунктов - в МФЦ, более 4,2 тысячи пунктов – в участковых избирательных комиссиях.

«В результате этой работы более 100 тысяч избирателей смогли подать заявления о голосовании по месту своего нахождения. Из них проголосовало более девяносто тысяч человек. Это более чем в двое превышает количество избирателей, которые на выборах Губернатора области в 2013 году воспользовались возможностью получения открепительных удостоверений. Эти цифры наглядно показывают удобство данной процедуры. Убежден, что опыт Московской области будет полезен другим субъектам России, в которых еще не урегулированы эти вопросы», – резюмировал глава подмосковного парламента.