РИАМО - 18 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в законодательство о валютном регулировании, пишет во вторник РБК.

С инициативой о введении такого запрета выступил Банк России, позицию которого поддержали Госдума и Совет Федерации.

«Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты», – отмечается в материале.

В феврале текущего года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации – щиты, стенды, перетяжки), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков. Свое предложение в ЦБ объяснили необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками.

«Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные точки обмена валют, которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», – заявил тогда представитель пресс-службы ЦБ.

При этом замглавы департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский уточнял, что в использующих выносных табло обменниках клиентов часто обманывают.