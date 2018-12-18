РИАМО - 18 дек. Столичные власти утвердили тарифы для потребителей электроэнергии на 2019 год, одноставочный тариф вырастет на 9 копеек, соответствующий приказ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Установить с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы), <…> для населения и приравненных к нему категорий потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы», - говорится в тексте приказа.

Так, согласно документу, в границах «старой» Москвы тариф на электроэнергию по одноставочному тарифу составит 5,47 рубля за киловатт-час. В новой Москве аналогичный тариф составит также 5,47 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2019 года изменение тарифов не предусмотрено.

С 1 января 2018 года стоимость одного киловатт-часа в «старой» Москве по одноставочному тарифу составляет 5,38 рубля. В новой Москве с 1 января тариф составлял 5,24 рубля, а с 1 июля увеличился до 5,38 рубля.

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