РИАМО - 18 дек. В 2018 году для сирот в Сергиево-Посадском районе Подмосковья закупили 28 квартир в новостройках, на это из средств областного бюджета выделили 57 миллионов рублей, сообщается на сайте районной администрации.

«Каждая приобретенная квартира в 2018 году была площадью от 32,4 до 37,6 квадратных метров и находится в Сергиевом Посаде. Косметический ремонт в помещениях был проведен органами опеки с помощью волонтеров и попечителей», – отмечается в сообщении.

Глава района Михаил Токарев на церемонии вручения ключей отметил отличную работу органов опеки и попечительства, а также помощь министерства образования Московской области.

В ответном слове молодые люди искренне поблагодарили администрацию района и органы опеки за подарок к Новому году.

В 2019 году оказать помощь с жильем на территории Сергиево-Посадского района планируется 23 сиротам.