РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Юношеская хоккейная команда спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» из Балашихи победила в первом товарищеском хоккейном матче со счетом 3:2, они играли с командой юношей из ХК «Авангард», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров присутствовал на матче юниоров, который состоялся в Ледовом дворце «Арена Балашиха». Перед игрой он вместе с главным тренером ХК «Авангард» Бобом Хартли пообщался с игроками обеих команд и пожелал им удачи на льду.

«С лета этого года (2018 года – ред.) домашней площадкой профессионального ХК «Авангард» стала наша ледовая арена. Думаю, команда проведет здесь еще не один сезон. Параллельно с руководством ХК «Авангард» мы начали выстраивать взаимоотношения в работе с подрастающим поколением. Сегодня здесь между командами «Олимпиец» и «Авангард» прошел товарищеский матч, в котором со счетом 3:2 победила команда из Балашихи», – сказал Юров.

Он добавил, что главная цель – дать ребятам, которые тренируются на ледовой арене, перспективу, возможность расти дальше после окончания детско-юношеской спортивной школы.

Матч состоял из трех периодов по 15 минут. Директор спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Евгений Ларионов рассказал, что их команда впервые встречалась с «Авангардом» на таком уровне.

«Авангард» – топовая команда и топовая детская спортивная школа. При этом мы видим, что наши ребята ни в чем им не уступают, а даже в чем-то и превосходят. Для меня это очень приятно», – пояснил Ларионов.

Детский хоккейный центр «Авангард» образован в 1996 году в структуре ХК «Авангард». Сначала хоккейная школа была основана на базе трех возрастных групп: 1981, 1983, 1986 годов рождения. Сегодня здесь открыто 26 групп с общим количеством занимающихся около 800 человек.

Хоккейный клуб «Авангард» проведет сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина был заключен договор на один год, пока идет ремонт домашнего стадиона омского клуба «Арена-Омск». «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950-м году. С 2008 года выступает в КХЛ.