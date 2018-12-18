РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Региональная общественная организация «РосМолСпорт МО», в которую входят спортсмены Люберец, проведут ряд оздоровительных мероприятий в редакциях подмосковных СМИ, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Девятнадцатого декабря в 12:00 в «Домжуре» в Москве состоится презентация совместного проекта РОО «РосМолСпорт МО» и РОО «Союз журналистов Подмосковья» «Спорт – в каждую редакцию!». В рамках проекта с января по август 2019 года в восьми редакциях СМИ Подмосковья пройдут спортивно-популярные мероприятия», – сказал Агаджанян.

Он уточнил, что мероприятия будут включать в себя общеукрепляющую зарядку для журналистов, показательное выступление спортсменов – экстрим, карате, музыкальные номера, анкетирование на тему здорового образа жизни, интервью у звезд спорта – призеры России, мира по разным видам спорта.