РИАМО - 18 дек. Москва стала лидером сводного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, составленного агентством RAEX, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние семь лет инвестиции в основной капитал в Москве выросли почти на 80% в сопоставимых ценах. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По нашим оценкам, по итогам 2018 года объем инвестиций в Москве превысит 2 триллиона рублей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в городе созданы все условия для того, чтобы инвестору было интересно вложить средства.

Инвестиционные потенциал и риск – это основные параметры, по которым оценивается привлекательность в рейтинге. Рейтинг этого года показал, что у столицы самый высокий инвестиционный потенциал и качество социальной инфраструктуры. Кроме того, столица улучшила позиции по инвестиционным рискам.

«Москва реализует комплекс мер по снижению инвестиционных рисков, улучшению делового климата и упрощению административных процедур в сфере инвестиций. Мы находимся в постоянном диалоге с реальным сектором экономики, знаем его потребности и стараемся обеспечить его всем необходимым», – заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его мнению, крайне важно и развитие государственно-частного партнерства. При таком формате государство и частный сектор извлекают взаимную выгоду.

«На данный момент в Москве реализуются концессионные проекты, заключаются контракты жизненного цикла и долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей, на льготных условиях предоставляется аренда недвижимости с инвестиционными обязательствами, а также заключены первые офсетные сделки», – подчеркнул Прохоров.

Помимо этого, в столице поддерживают высокотехнологичные предприятия, им предоставляются налоговые льготы и займы с низкой процентной ставкой.