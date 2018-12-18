РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. В городском округе Люберцы в текущем году зарегистрировали рождение мальчиков на 5 % больше, чем девочек, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Елена Бакашина.

«Почти сравнялось рождение мальчиков и девочек. Мальчиков зарегистрировано на 5 % больше, чем девочек. В 2018 году продолжилась тенденция 2016 и 2017 годов, когда количество зарегистрированных рождений превысило количество зарегистрированных смертей на 20 %», – сказала Бакашина.

Она подчеркнула, что в своей деятельности работники ЗАГС не ограничиваются только выполнением основных задач, направленных на своевременную регистрацию актов гражданского состояния, но и обеспечивают реализацию государственной политики, направленной на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа семьи и брака.