РИАМО - 18 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме на Звездном бульваре в Москве, спасены три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В 18:46 поступило сообщение о пожаре на Звездном бульваре, дом 14.

«По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение личных вещей и мебели в квартире на втором этаже пятиэтажного этажного здания. Пожар оперативно ликвидирован. Площадь составила шесть квадратных метров», – говорится в сообщении.

Из соседних квартир спасли трех человек. Есть пострадавшие.