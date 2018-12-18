РИАМО - 18 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме на Звездном бульваре в Москве, спасены три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
В 18:46 поступило сообщение о пожаре на Звездном бульваре, дом 14.
«По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение личных вещей и мебели в квартире на втором этаже пятиэтажного этажного здания. Пожар оперативно ликвидирован. Площадь составила шесть квадратных метров», – говорится в сообщении.
Из соседних квартир спасли трех человек. Есть пострадавшие.
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