РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Во вторник в одном из домов поселка Красково городского округа Люберцы несколько часов не было отопления из-за сбоя давления в теплоносителе, сообщил сотрудник УК «Содействие», которая обслуживает данный дом.

Ранее жители дома №17 по улице 2-я Заводская пожаловались в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», что у них нет отопления, когда на улице сильный мороз. Три раза они оставляли жалобу в отделе ЖКХ Красково, но ничего не изменилось.

«На ваше обращение сообщаем, что отсутствие отопления по адресу: улица 2-я Заводская, дом №17 произошло в связи с неполадками на оборудовании ресурсоснабжающей организации, которая связана с нарушением уровня давления на теплоносителе», – пояснил сотрудник УК в комментариях группы.

Он добавил, что аварийной бригадой были выполнены ремонтные работы, отопление восстановлено. После возобновления подачи специалистами компании была проведена регулировка внутридомовой системы отопления. Если на текущий момент есть жалобы на качество подачи ресурса, то жителей просят сообщать в офис УК «Содействие» по телефону: 8(495)226-07-11 с указанием номера квартиры. По указанному адресу прибудут специалисты.