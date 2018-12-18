РИАМО - 18 дек. В рамках празднования Нового года и Рождества в Сергиево-Посадском районе Подмосковья состоятся более 400 праздничных мероприятий, сообщается на сайте районной администрации.

Поселения района уже украшены тематическими зонами и иллюминацией в соответствии с региональным проектом «Зима в Подмосковье».

«На улице Сергиевской 22 декабря откроются выставка «Ретро-Посад» и новогодняя ярмарка. Со 2 по 8 января планируются интерактивные программы», – говорится в сообщении.

Год театра откроется уличным фестивалем на пешеходной зоне «Дорога к храму». Он называется «Под куполом волшебства» и состоится со 2 по 8 января. Постановки будут идти с 14 до 17 часов ежедневно, кроме 6 января.

Программы на пешеходной зоне «Дорога к Храму» будут семейными. Предусмотрено время для интерактивных игр с детьми после постановок. Классические гуляния на Советской площади пройдут с 1 по 6 января.

Новое мероприятие в парке «Скитские пруды» пройдет 5 января. Первый фестиваль рыбаков «Мормышка» в новом формате семейного праздника начнется в 11:00. В программе не только соревнования рыбаков, но также дегустация рыбных угощений, подвижные игры, показательное выступление клуба собаководов «Элита» и многое другое.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

Как провести зиму в Подмосковье>>