РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Во вторник в администрации городского округа Люберцы прошло чествование и вручение наград футбольному клубу «Люберцы», который стал победителем первенства России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Хочется вас поздравить с успешным окончанием сезона. Нет предела совершенству. Мы со своей стороны обещаем, что материально-техническая база и возможности заниматься футболом в Люберцах у нас будут развиваться», – сказал заместитель главы администрации городского округа Люберцы Андрей Сыров.

По словам главного тренера команды ФК «Люберцы» Александра Антонова, футбольный сезон выдался сложным, но радостным.

«В 2018 году глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поставил перед нами серьезную задачу – выиграть первенство России. В прошлом году мы обещали это. Обещание выполнено. Это не значит, что все было так просто. Я как игрок и тренер знаю, что такое побеждать в каждой игре. Ребята справились, я им очень признателен. <…> Конечно же победа невозможна была без поддержки администрации», – отметил Антонов.

Он добавил, что команда провела 28 игр, из них 25 выиграла, две ничьи и одно поражение.

«В этом году (в 2018 году – ред.) мы выиграли еще и кубок, получив две победы. Это редкий случай. Огромное вам спасибо! Я знаю, что наша команда способна на многое», – подчеркнул Антонов.

Заместитель федерации футбола Московской области Александр Евстигнеев похвалил игру победителей.

«Игра была по-настоящему чемпионская, молодцы! Этот результат не каждому удается», – добавил Евстигнеев.