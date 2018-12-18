РИАМО - 18 дек. Подмосковье уже развернуло широкую программу по ликвидации свалок и переходит на новый экологический стандарт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что новая система переработки твердых коммунальных отходов обсуждалась во вторник на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Главный шаг — раздельный сбор мусора, который массово вводим со следующего года. Жители области смогут разделять бумагу, металл, пластик и стекло, которые не останутся на свалке, а вернутся в производство. Мусор, который нельзя использовать повторно, будем сжигать. Для этого строим четыре завода, полностью безопасных для экологии. Кроме того, продолжаем закрывать старые свалки и в новом году рекультивируем шесть полигонов ТБО», - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Дмитрий Медведев назвал опыт Подмосковья в рекультивации свалок примером для других регионов.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.