РИАМО - 18 дек. Болгарский бизнес заинтересован в развитии сельского хозяйства и переработки в Московской области, одно из перспективных направлений сотрудничества для болгарских компаний в Подмосковье – производство буйволиного молока, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций и инноваций.

Представители центра промышленности Болгарии провели встречу с заместителем министра инвестиций и инноваций Московской области Антоном Логиновым.

«Мы наслышаны о планах региона по созданию сырного кластера и рассматриваем возможность создания в Подмосковье завода по переработке оставшейся после производства сыворотки в корм для животных», – сказал заместитель центра Цветозар Генчев.

По словам болгарских предпринимателей, перспективным направлением сотрудничества является и производство буйволиного молока. В Болгарии выросло число фермерских хозяйств и сельскохозяйственных холдингов, которые специализируются на выращивании буйволов.

«Эти животные обладают крепким здоровьем и иммунитетом к различным болезням, у них не было зафиксировано ни одного случая коровьего бешенства. А буйволиное молоко обогащено кальцием, магнием, фосфором, железом, цинком, является источником рибофлавина, витамина В12 и витамина A и C», – уточняется в сообщении.

По словам Генчева, только в Италии ежегодно производят около 33 тысяч тонн фирменного сыра из буйволиного молока. Оно лежит в основе моцареллы из Швейцарии, США, Австралии, Бразилии, Венесуэлы, Аргентины и Болгарии.

«Мы заинтересованы наладить выращивание буйволов и переработку их молока на территории Московской области как одного из лидеров по развитию сельского хозяйства в России», – добавил Генчев.

По словам министра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадима Хромова, товарооборот региона с Болгарией по итогам прошлого года составил 67,3 миллиона долларов. В Болгарию экспортируются черные и цветные металлы и изделия из них, печатная продукция, оборудование для электростанций, средства железнодорожного транспорта, оптическое оборудование.

Основа импорта Подмосковья – электрические машины, напитки, машинно-техническая продукция, парфюмерия, осветительные приборы, пластмассы, одежда, лекарства.

«Помимо сельского хозяйства и переработки мы будем развивать сотрудничество Московской области и Республики Болгария в туризме, создании совместных производств по выпуску фармацевтических препаратов, косметики и парфюмерии, открытию торговых домов и товаропроводящих сетей, расширение побратимских связей», – добавил Хромов.