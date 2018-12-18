РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Общественная палата Подольска окажет помощь жительнице Украины при получении допуска к сдаче госэкзаменов в одной из школ округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник в администрации Подольска состоялся очередной прием граждан общественной палатой округа. В ходе приема горожане обратились к общественникам по четырем вопросам. Так, одна из жительниц, которая приехала в Подольск из Украины, попросила помочь в допуске дочери к госэкзаменам.

«Проблема заключается в том, что они беженцы из Луганска, где детям выдают паспорт в 16 лет. Ребенок, который сейчас учится и живет в Подольске, заканчивает 9 класс и впереди у него должен быть госэкзамен ОГЭ. Однако, так как у нас в стране паспорт выдается с 14 лет, то для того, чтобы сдать данный экзамен нужен этот документ. По данному вопросу мы обратимся в комитет по образованию администрации округа и попросим разрешить данному ребенку принять участие в сдаче этого экзамена по другому документу, удостоверяющему его личность», – сказала одна из членов общественной палаты.

Помимо этого, в ходе приема горожане пожаловались еще и на отсутствие площадок для тренировок собак. Данный вопрос общественники также взяли на свой контроль и планируют обратиться к главе городского округа или совету депутатов с просьбой принять соответствующее постановление.

Одна из жительниц обратилась по жилищному вопросу. Она оказалась в трудной ситуации, так как бывший супруг выселяет ее из дома. Общественники проконсультировали обратившуюся и направили к юристу.