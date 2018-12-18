РИАМО - 18 дек. Свыше 70 миллионов рублей направили на поддержку научных исследований в Московской области в этом году, правительство региона старается поддерживать местных производителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На заключительном в этом году заседании Московского областного научно-технического совета подвели итоги реализации мер поддержки в научной сфере региона за 12 месяцев.

«Общая сумма целевого финансирования научных разработок в Подмосковье превысила 70 миллионов рублей, из которых 20 миллионов рублей – в рамках соглашения между правительством Московской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» о поддержке фундаментальных научных исследований, а 50 миллионов рублей – в рамках грантов правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций», – сказал министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

Он уточнил, что предоставление грантов осуществляется с 2014 года.



«За это время поддержку из бюджета Московской области получили 79 проектов на сумму свыше 232 миллионов рублей. В 2018 году поддержку получили 24 проекта, средний размер гранта 2-2,5 миллиона рублей», – дополнил министр.

Кроме того, правительством региона осуществляется продвижение инновационной продукции и поддержка ее производителей. Сейчас в перечень включены 100 видов такой продукции от 52 организаций.

Важную роль для развития науки играет создание комфортных условий для молодых специалистов. В рамках областной программы «Жилище» выделяется финансирование на приобретение квартир ученым по социальной ипотеке, что способствует их закреплению на территории Подмосковья.

«В 2018 году на реализацию программы было выделено 254 миллиона рублей из бюджета региона, 71 молодой ученый и такое же количество уникальных специалистов смогли улучшить свои жилищные условия», – резюмировал Хромов.