РИАМО - 18 дек. Власти Республики Ингушетия и руководство Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), в общежитии которого накануне задержали студентов, отправили запрос в МВД о причинах задержания, пишет во вторник «Интерфакс».

Порядка 40 студентов из Ингушетии задержали 17 декабря при обысках в общежитии РГГРУ в Москве. Кроме ингушей, в ОВД доставили студентов и других национальностей, в том числе из республик Северного Кавказа. По данным СМИ, силовики обнаружили в комнатах учащихся травматическое оружие и наркотики. Все задержанные уже отпущены.

«Мы сегодня направили запрос в МВД, где мы в том числе просим сообщить, сколько человек и по какой причине были задержаны. Ответ нам не пришел пока», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью Геологоразведочного университета Светлана Лучко.

В постоянном представительстве Ингушетии в Москве позже сообщили о количестве задержанных студентов. Кроме того, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания.

«По версии постпредства, студентов могли задержать в связи с заявлением в полицию от «студента из Таджикистана», который «заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета». Официальных комментариев относительно этой версии произошедшего от правоохранительных органов не поступало», – уточняется в сообщении.

Студентов задержали в ходе рейдов сотрудники Росгвардии и МВД. Университет находится по адресу: улица Волгина, дом 8, корпус 1.