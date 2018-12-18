РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В усадьбе «Ивановское» Подольска 19 декабря откроется выставка «Кинороман в музее», на которой представят костюмы из исторического фильма «Вольная грамота», сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

Съемки исторической мелодрамы «Вольная грамота» проходили в 2016 году в Москве, Смоленской области (Музей-заповедник «Хмелита»), в Торжке, а также в Подольске – в усадьбе «Ивановское», где располагается Федеральный музей профессионального образования. В двухсветном каминном зале, в котором в XIX веке хозяева усадьбы проводили балы, снималась центральная сцена бала.

«Завтра, 19 декабря, в 14:00 в усадьбе «Ивановское» состоится открытие выставки «Кинороман в музее». На выставке будут представлены сценические костюмы, в витрине – бальные атрибуты: веера, записные книжечки для записи партнеров на танцы, зеркальце. Восстановлены костюмы в мастерской Лилии Ивановой, отдельные образцы представил из своей коллекции историк моды Александр Васильев», – говорится в сообщении.

Фильм «Вольная грамота» снимался на киностудии «Щука» по сценарию Ольги Собениной и Александра Архипова, кинокартина вышла в прокат в 2018 году. События в фильме происходят за 30 лет до отмены крепостного права – в 1830-х годах. Вход на выставку будет по общему билету в музей.