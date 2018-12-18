РИАМО - 18 дек. Авиакомпания «ИрАэро» успешно выполнила первый рейс из Кызыла в международный аэропорт «Жуковский», рейсы будут курсировать еженедельно по зимнему расписанию, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Полет стал примечательным по целому ряду причин: это – первый рейс авиакомпании «ИрАэро» в «Жуковский», самый длинный внутренний маршрут (продолжительность прямого перелета – пять часов) и первая для аэропорта регулярная линия, обслуживаемая самолетами Sukhoi Superjet-100», – говорится в сообщении.

В рамках зимнего расписания полеты выполняются еженедельно: вылет из Жуковского по понедельникам, из Кызыла – по субботам. Билеты можно приобрести по стоимости от 8 035 рублей.

Аэропорт «Жуковский» находится на юго-востоке Подмосковья в 23 километрах от столицы на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой – 5,5 тысяч метров. В 2017 году «Жуковский» стал победителем премии «Воздушные ворота России» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 0,5 миллиона человек».

АО «ИрАэро» – самая крупная авиакомпания Иркутской области. На рынке пассажирских и грузовых перевозок с 1999 года. Компания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 145 направлениям России и зарубежья, еженедельно авиакомпанией выполняется около ста рейсов.