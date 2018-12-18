РИАМО - 18 дек. Пожарные полностью потушили горящую кровлю одноэтажного здания в Северном округе Москвы, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Во вторник в 17:32 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, дом 13А. На месте пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение обрешетника кровли отдельно стоящего одноэтажного здания.

«Благодаря оперативным мерам в 18:22 пожар был локализован, а в 18:45 - ликвидирован. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», - отмечается в материале.

Мобильная измерительная лаборатория произвела замеры в районе пожара, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Информация о пострадавших не поступала. От горящего здания эвакуировали припаркованные автомобили.