РИАМО - 18 дек. Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова продолжает делиться с подписчиками «ВКонтакте» своими успехами в реабилитации пришитой руки, на новых видео девушка показывает, как справляется с игрой пальцами в миниатюрный боулинг.

«Вот как проходит наша реабилитация в Питере. Любимая игра», – подписала ролики Маргарита.

Также девушка рассказала, что наконец выбрала имя для долгожданного бенгальского котенка, которого получила в подарок на день рождения.

«Знакомьтесь, это Тигра или Тигряш. Мой подарок на день рождения, наконец-то я его забрала домой. Он очень активный и еще совсем ребенок (ему три месяца)», – отметила Грачева.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Вместо нее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез.

Спустя год после трагедии Маргарита призналась, что это время оказалось для нее очень тяжелым, как физически, так и морально. Девушке приходилось участвовать в «бесконечных» судах, постоянно ложиться на операции. Однако уже летом Грачева похвасталась перед подписчиками тем, как выбивает страйк бионической рукой в импровизированном боулинге.

Реабилитация принесла и более впечатляющие результаты: теперь Маргарита может сама чистить зубы, открывать дверь и держать в руке чашку, но самым главным, по словам девушки, стало возвращение за руль.

В ноябре этого года суд назначил Дмитрию Грачеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда судья постановил взыскать с мужчины более 2 миллионов рублей. Грачев не согласен с этим решением и будет подавать апелляцию.