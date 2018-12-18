РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 дек. В подмосковном Королеве выявили незаконно установленную палатку, торгующую пиротехническими изделиями, помещение не приспособлено для продажи фейерверков, сказал начальник сектора сферы услуг и защиты прав потребителей управления торговли администрации городского округа Виктор Ковтыков.

Палатка расположена в микрорайоне Юбилейный на перекрестке Пионерской и Лесной улиц. В торговой точке выявили ряд нарушений: недостаточную площадь павильона, отсутствие правоустанавливающих документов и сертификатов на продаваемую продукцию, а также отсутствие всех средств противопожарной сигнализации и связи.

«В ходе мониторинга по решению антитеррористической комиссии был выявлен данный торговый павильон, который размещен без согласования с администрацией округа. Здесь осуществляют розничную продажу пиротехнических изделий. По результату совместного рейда с Госпожнадзором и Госадмтехнадзором и полиции выявлено, что данный павильон не соответствует требованиям постановления правительства №10/52 2009 года по розничной продаже и реализации пиротехнических изделий», – сказал Ковтыков.

По данному факту составлен документ, который направят в Госпожнадзор и прокуратуру. Предпринимателю, осуществляющему нелегальную торговлю, грозит административный штраф от 10 до 200 тысяч рублей.