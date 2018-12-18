РИАМО - 18 дек. Пожар на кровле одноэтажного здания в Северном округе Москвы локализовали на площади около 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Во вторник в 17:32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, дом 13А. На месте пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение обрешетника кровли отдельно стоящего одноэтажного здания.

«Благодаря оперативным мерам пожар локализован. Площадь возгорания предварительно составляет 100 квадратных метров. Приняты меры к спасению личного автотранспорта, припаркованного в непосредственной близости от здания», – отмечается в материале.

Информации о пострадавших спасателям не поступало.