РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Во вторник в микрорайоне Кузнечики Подольска залили каток на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (18 декабря – ред.) в микрорайоне Кузнечики Подольска была произведена окончательная заливка катка во дворе многоквартирного дома №15 по улице Академика Доллежаля. Работы по заливке производились 7, 9, 14, 16, 17 и 18 декабря», – говорится в сообщении.

В заливке катка принимали участие сотрудники «МУЖРП №12», территориального отдела, активисты и многие другие.

Всего в городском округе Подольск текущей зимой планируется залить свыше 40 катков.