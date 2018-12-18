РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 дек. Активисты микрорайона Кузнечики Подольска установили шестиметровую ель в своем дворе на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Активные жители дома №15 по улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики установили в своем дворе шестиметровую ель, предоставленную территориальным отделом в микрорайоне Кузнечики», – говорится в сообщении.

Ель была предоставлена за лучшую самоорганизацию жителей – создание первого в микрорайоне товарищества собственников недвижимости «ТСЖ Доллежаля, 15».