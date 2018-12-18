РИАМО - 18 дек. Подмосковный Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации Уваровскому детскому дому-интернату, где завершилась реконструкция, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Детдом расположен на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского городского округа.

«В ходе реконструкции был возведен лечебно-санитарный корпус на 186 мест площадью 7682 квадратного метра», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Также строители выполнили благоустройство прилегающей к дому-интернату территории. Заказчиком работ выступает Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Уваровский дом-интернат».

«Главгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах общественного назначения. К проверкам хода строительства корпуса привлекались специалисты ГБУ «МособлстройЦнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – добавил Гарибян.