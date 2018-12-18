РИАМО - 18 дек. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает, что правила и сроки очистки автодорог от снега регламентированы ГОСТом, в Подмосковье на некачественную уборку снега с дорог можно пожаловаться на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Работы дорожных служб по очистке и уборке автодорог от снега и обработки противогололедными материалами регламентируются ГОСТ Р-50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», - отмечается в материале.

Согласно этому ГОСТу, обработка дорог противогололедными материалами проводится до или во время снегопада. Во время снегопада на проезжей части допускается наличие снега толщиной 2 сантиметра на скоростных дорогах и автомагистралях. Для автодорог с двумя и менее полосами движения допускается наличие снега высотой до 4,5 сантиметров.

После окончания снегопада очистка проезжей части должна проводиться за 3-5 часов на автодорогах первой категории, к которым относятся скоростные трассы и автомагистрали с четырьмя и более полосами движения и ежесуточной интенсивностью движения свыше 14 тысяч автомобилей.

За пять часов после снегопада должны очистить проезжую часть на автодорогах с 2-4 полосами движения, где интенсивность автомобилей составляет 6 тысяч единиц в сутки. Для автодорог с интенсивностью движения 200 и менее автомобилей в сутки очистка проезжей части проводится в течение 12 часов после снегопада.

Очистка тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта не должна происходить позднее, чем через сутки после снегопада.