РИАМО - 18 дек. На улице Врубеля в Северном округе Москвы загорелась кровля одноэтажного здания, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Во вторник в 17:32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, дом 13А.

«По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение обрешетника кровли отдельно стоящего одноэтажного здания. Информация о пострадавших не поступала», - отмечается в материале.

Дальнейшая информация о пожаре уточняется.