РИАМО - 18 дек. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданина Армении, который пытался незаконно провезти более 3 килограммов ювелирных изделий, сообщается на сайте таможни.

Как уточняется в материале, мужчина прибыл из Стамбула в Москву. Во время прохождения таможенного контроля в аэропорту он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

«При досмотре трех мест ручной клади таможенники обнаружили ювелирные изделия со вставками из камней (серьги, браслеты, кулоны, подвески и кольца) общим количеством 618 штук, 75 комплектов и 272 пары», – отмечается в материале.

В действиях гражданина Армении усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров).