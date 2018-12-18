РИАМО - 18 дек. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданина Армении, который пытался незаконно провезти более 3 килограммов ювелирных изделий, сообщается на сайте таможни.
Как уточняется в материале, мужчина прибыл из Стамбула в Москву. Во время прохождения таможенного контроля в аэропорту он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.
«При досмотре трех мест ручной клади таможенники обнаружили ювелирные изделия со вставками из камней (серьги, браслеты, кулоны, подвески и кольца) общим количеством 618 штук, 75 комплектов и 272 пары», – отмечается в материале.
В действиях гражданина Армении усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров).
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