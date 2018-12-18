РИАМО - 18 дек. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном открылся в Сергиево-Посадском районе Московской области, он построен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В Реммаше (сельское поселение – ред.) Сергиево-Посадского района 18 декабря открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь объекта составила 2304 квадратных метра, он оснащен многофункциональным спортивным залом в 125 квадратных метров и бассейном с шестью плавательными дорожками. При строительстве комплекса были учтены возможности потенциального пребывания в нем маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Новый ФОК оборудован раздевалками, душевыми, гардеробом, медицинским кабинетом, буфетом и помещениями инженерно-технического назначения. Вокруг объекта благоустроена территория.

ФОК был построен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Стоимость его постройки – порядка 140 миллионов рублей.

«ФОК в районе Реммаш Сергиева Посада – это долгожданный объект. Несмотря на то, что у нас зима в Подмосковье, водные виды спорта востребованы круглогодично и спрос на бассейны есть. Мы уже построили несколько спортивных объектов в самом городском поселении Сергиев Посад: это и ледовый дворец, и скейт-парк, и современные хоккейные коробки. В следующем году по федеральному проекту планируется строительство большого футбольного поля с подогревом и спортивным комплексом», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что в бассейне будет предусмотрено время для льготников – малообеспеченных, многодетных, сирот и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель программы «Спорт Подмосковья» – обеспечение возможностей жителям региона заниматься физической культурой и спортом, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь региона. Сроки реализации программы — 2014–2018 годы.