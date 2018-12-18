Мифы и факты о закаливании: что будет, если выйти босиком на мороз

Полезный стресс
Современные комфортные условия жизни заставляют организм человека расслабляться. «Тепличные» условия ослабляют иммунитет, организм начинает лениться, а человек – чаще болеть.
«Закаливание дает то самое необходимое раздражение, заставляет организм ненадолго выйти из зоны комфорта. Если возникает стресс – нужно встречать его во всеоружии», - объясняет врач.
Не стоит удивляться тому, что вы заболели простудой этой зимой, если начали закаляться в начале – конце осени. Для того, чтобы организм выработал естественную защиту, требуется время. Обычно адаптация занимает не менее полугода. Укрепление иммунитета и устойчивость к холодам появится только следующей зимой.
Как начать
Если вы заболеваете, то ни в коем случае не пытайтесь начать закаляться. К первым процедурам можно приступить только тогда, когда вы абсолютно здоровы, нет заложенности носа или ушей, не болит горло, нет температуры.
Поначалу организм будет бунтовать и пытаться вас разжалобить. Вам будет холодно, некомфортно, может появиться насморк. Прерывать процедуры закаливания при этом не нужно – это естественная реакция, говорит врач.
«Однако несомненным поводом для прекращения закаливания может стать обострение какого-либо хронического заболевания или появление температуры», - предупреждает медик.
Какой способ лучше
Подход к закаливанию для каждого организма индивидуален.
Для кого-то эффективна гелиотерапия (солнечные ванны) или аэротерапия (воздушные ванны), а кому-то полезнее контрастный душ и обтирания. В данном случае лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть хронические заболевания и прочие факторы.
Прием воздушных ванн следует начинать с домашней тренировки по паре минут в день. Выйти на бодрящую пробежку на свежем воздухе можно не раньше, чем через месяц, а если начинать зимой, то только через год тренировок.
Когда можно выходить на снег
Выбегать босиком на снег сразу нельзя. Налейте в таз прохладную воду и начните с погружения стоп в таз с прохладной водой на 2-3 минуты. Раз в несколько дней просто немного понижайте температуру. Только после того, как ноги смогут спокойно терпеть холодную воду из-под крана, можно попытаться ненадолго выйти на снег.
Каким бы здоровым ни был организм, нельзя в 20-градусный мороз раздеться и прыгнуть в сугроб – для этого нужна серьезная подготовка.
Также неверно убеждение о том, что после бани нужно обязательно прыгнуть в холодную воду. По мнению медика, к закаливанию это вообще не имеет отношения, так как не является систематическим мероприятием, а наоборот, дает сильный стресс для нервной системы и мышц.
Вода или снег?
На первый взгляд, снежные обтирания страшнее, чем выплеснутое ведро ледяной воды. Но это совсем не так. У снега рыхлая и неравномерная структура, поэтому, хоть он и имеет минусовую температуру, контакт с кожей не столь чувствителен, как с водой. Жидкость плотнее, она полностью покрывает кожу, отчего ее воздействие на рецепторы гораздо сильнее.
У неподготовленного человека резкое погружение в ледяную воду может вызвать спазм мышц, перебои дыхания и даже остановку сердца. Поэтому при обливании холодной водой понижать температуру необходимо постепенно: сначала она должна быть вровень с телом, а через полгода вы уже сможете окунуться в прорубь.
Закаливание не лечит
Многие считают, что закаливание избавит от необходимости пить лекарства и вообще исключит риск заболеваний. Но это не так. Закаливание повышает устойчивость организма к различным вирусам, но не полностью защищает от них.
По словам врача, абсолютно противопоказано закаливание водой и снегом, если у вас в данный момент наблюдаются симптомы простуды или имеются хронические заболевания, связанные с сердцем или кровообращением.
Кроме того, нельзя добиться положительного результата и укрепления здоровья, если не сократить число негативных факторов, влияющих на организм. Сбитый режим сна, переутомление, неправильное питание, курение и употребление алкоголя – от всего этого желательно отказаться, чтобы закаливание было эффективным, говорит Маликова.
Среди прочих бытует миф о том, что холод может избавить от рака. Однако онкологию закаливание не вылечит, а вот в реабилитационный период пойдет на пользу: регулярные обтирания холодной водой, контрастный душ, солнечные ванны и т.п. помогут организму восстановиться быстрее. Также врачи отмечают, что у людей с крепким иммунитетом количество рецидивов заметно ниже.
Не переусердствуйте
Следует помнить о том, что после такого стресса, как, например, купание в проруби, организму нужно время на восстановление и отдых. Не следует его дополнительно изматывать физическими нагрузками в виде бега или силовых упражнений. Верните тело в комфортные привычные условия после процедур, а спортзал и тренировки лучше отложить на пару часов.
Если же вы решили закаляться только ради похудения, то лучше оставить эту идею. Несмотря на то, что от холода мышцы сокращаются, а большинство «моржей» выглядит очень спортивно, ледяные процедуры не способствуют появлению заветных кубиков на прессе. Для того, чтобы похудеть или сделать мускулатуру рельефной, необходимо дополнительно заниматься спортом, ходить в бассейн или делать силовые упражнения.
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