РИАМО - 18 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» подарочные карты в сеть магазинов книг и подарков.

«Мы нарядили елочку на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» рядом с метро «Новые Черемушки». Кстати, еще на этой площадке можно скатиться с ледяной горки и увидеть копию одной из первых машин Российской империи. В честь этого объявляем фотоконкурс. Ждем ваши фотографии на фоне нашей елки на ваших страничках во «ВКонтакте» или Instagram!» – говорится в записи сообщества «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте».

В материале напоминается о том, чтобы конкурсанты не забывали про тег #ЁлкаРИАМО.

«Необычные задумки приветствуются! Три самых ярких работы выберем 25 декабря всей редакцией», - заключается в сообщении.

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба.

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