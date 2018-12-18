РИАМО - 18 дек. В Москве зафиксировали резкий рост количества автомобилей на дорогах, за минувшие сутки число машин выросло на 5 % по сравнению с прошлым понедельником, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок – это связано с предновогодним ажиотажем. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной.

«Помимо утренних и вечерних часов пик загрузки дорог в дневное время уже достигает 6-7 баллов. ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы – после 21:00», – говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, основной пик загруженности придется на 24-28 декабря. При этом количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

На загруженность дорог также повлияют перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях.

Также на аварийность могут негативно повлиять снег и гололедица, что может привести к осложнению дорожной ситуации на внепиковые часы.