РИАМО – 18 дек. Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы взяло на контроль 23 катка с искусственным покрытием и 24 катка с естественным льдом после выявленных нарушений, сообщает во вторник ТАСС.

Ведомство с ноября проводит в столице проверки подготовки и содержания объектов зимнего отдыха.

«Всего с 5 декабря инспекцией было выявлено 44 нарушения на катках с искусственным льдом, по состоянию на 14 декабря на контроле остается 23 катка. Основные нарушения – повреждение ограждения катка (сетка, борт), не работает освещение, наличие мусора. За аналогичный период также на катках с естественным покрытием выявлено 47 объектов с нарушениями, по состоянию на 14 декабря на контроле остается 24 катка», – сказал заместитель начальника ОАТИ Москвы Леонид Бородулин.

По его словам, на всех объектах требуется дополнительная заливка и формирование льда вследствие погодных условий.

Он добавил, что за последние два дня ситуация с нарушениями кардинально изменилась в связи с погодными условиями.

«Эти данные претерпели изменения. Могу сказать, что в целом работы по подготовке ледовых покрытий по городу близки к завершению благодаря сильным морозам», – пояснил Бородулин.

Всего в Москве к зимнему сезону открыто 130 катков с искусственным покрытием и 1248 катков с естественным льдом.