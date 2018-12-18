РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. В подмосковном Красногорске зарегистрированы свыше 14 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, по сравнению с 2017 годом эта цифра увеличилась более чем на 3 тысячи, сообщила начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций администрации муниципалитета Юлия Борисенко.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина во вторник встретилась с представителями бизнес-сообщества горокруга. В мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, президент торгово-промышленной палаты муниципалитета Денис Французов, представитель налоговой службы, предприниматели.

«По данным Федеральной налоговой службы, на территории горокруга Красногорск на данный момент зарегистрировано 14027 предприятий малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым (2017 годом – ред.) годом пророст составляет 3820 предприятий», – сказала Борисенко.

Карисалова отметила, что по этому показателю Красногорск является лучшим муниципалитетом в области.

«Правительство Московской области очень большое внимание уделяет поддержке малого бизнеса. В рамках каждого отраслевого блока есть меры поддержки», – сказала Карисалова.

Она добавила, что малые предприятия, зарегистрированные на территории Московской области, могут подать заявки на субсидии на возмещение затрат на модернизацию или первого взноса по лизингу.

«Еще одно направление – это поддержка социально ориентированного малого бизнеса. Сейчас мы подписываем соглашения на выделение субсидий 10 предприятиям малого бизнеса из Красногорска, которые работают в социальной сфере», – сказала Карисалова.

Она пояснила, что за четыре года субсидии из областного бюджета получили 972 подмосковные компании, еще 200 компаний получат субсидии в 2018 году.

По словам Хаймурзиной, бизнес в Красногорске – это прежде всего рабочие места для жителей и налоги, которые пополняют бюджет.

«Надеюсь, что встреча была полезна для вас. Хочу, чтобы бизнес-сообщество разделяло наши приоритеты развития округа», – сказала Хаймурзина.