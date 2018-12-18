РИАМО - 18 дек. В подмосковном Ступине полицейские задержали двоих местных жителей в возрасте 26 и 34 лет, подозреваемых в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов, сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино поступили сообщения от местных жителей о краже аккумуляторов из автомашин, припаркованных на улице Молодежная и Центральная. Сумма ущерба составила более 210 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 26 и 34 лет. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении 26-летнего подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 34-летнему злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.