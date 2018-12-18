РИАМО - 18 дек. С начала 2018 года в рамках губернаторской программы «Светлый город» на территории Подмосковья установлено и модернизировано более 13 тысяч точек наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Кроме того, в текущем году в Московской области установлено и модернизировано более 6,3 тысяч опор освещения.

«Лучше всего работа по обновлению уличного освещения ведется в городских округах Балашиха, ЗАТО Власиха, Домодедово, Дубна, Зарайск, Ивантеевка, Волоколамском и Воскресенском районах», – сказал Пестов.

В рамках программы заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. Работы выполняются в соответствии с графиком. Значительный объем работ по вводу светильников в эксплуатацию запланирован на конец года, добавил он.

В начале 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал реализацию в регионе программы «Светлый город», которая призвана решить наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. Это дополнительное освещение улиц, дворов, архитектурно-художественное освещение «мест притяжения» (парков, скверов, набережных, достопримечательностей), аварийных участков автодорог.