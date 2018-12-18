РИАМО - 18 дек. Во вторник в библиотеке №1 на Можайском шоссе провели первое заседание Молодежного парламента Одинцовского района, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Всего в Молодежный парламент вошли 15 человек, 10 из них избрали в ноябре текущего года путем прямых выборов, а еще пятерых утвердили на районном совете депутатов. Новоизбранных молодых парламентариев поздравил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«Я поздравляю всех вас с избранием в Молодежный парламент. Это первый шаг в большую политику. В этом органе вы научитесь взаимодействовать друг с другом, отстаивать свою позицию, слушать и слышать чужое мнение. Эти навыки пригодятся вам в жизни – и не важно, свяжите вы ее с политикой или нет. Чтобы наше взаимодействие было эффективным, считаю, что нужно согласовать единый план мероприятий на следующий год – предлагаю заняться разработкой такого документа», – сказал Иванов.

Он также поблагодарил молодежную избирательную комиссию за качественно проведенную работу и вручил благодарственное письмо за высокий профессионализм при проведении Единого дня голосования.

В ходе встречи члены парламента избрали председателя, заместителя председателя и секретаря Молодежного парламента. Собравшиеся также обозначили план работ на 2019 год.

Участники заседания приняли решение встречаться с ребятами и представителями власти ежемесячно. Членов молодежного парламента планируют приглашать на планерки и заседания совета депутатов в администрацию района, а также на депутатские сессии Мособлдумы.