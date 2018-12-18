РИАМО – 18 дек. В подмосковном Ступине задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже денег и мобильного телефона с применением насилия, по данному факту возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино поступило заявление от 32-летнего местного жителя. Он рассказал, что на улице Калинина у него с применением насилия была похищена сумка с денежными средствами и мобильным телефоном. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны мужчины в возрасте 22 и 33 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.