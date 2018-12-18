РИАМО – 18 дек. Сотрудники полиции в Волоколамском районе задержали ранее судимого москвича, подозреваемого в краже планшета и золотых цепей из ювелирного салона, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение от работницы одного из ювелирных магазинов в Волоколамске. По ее словам, посетитель, воспользовавшись занятостью продавцов, похитил планшет и золотые цепи. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

«По горячим следам сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый 36-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.