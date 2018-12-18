РИАМО - 18 дек. Пожарные оперативно потушили возгорание в частном доме на улице Западная Восточного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В 16:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Западная, дом 7Д.

«По прибытию пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали горение. Площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», – отмечается в сообщении.