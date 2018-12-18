РИАМО - 18 дек. В Воскресенском районе полицейские задержали женщину, зарегистрировавшую в своей квартире 10 нелегалов без предоставления им места для проживания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России полицейские проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице 60 лет Октября поселка Белоозерский Воскресенского района.

«Полицейскими установлено, что 25-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 10 граждан республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставила», – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.