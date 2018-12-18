РИАМО – 18 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ о незамедлительной блокировке сайтов, побуждающих несовершеннолетних к совершению преступлений и самоубийств, сообщает Газета.ru.
Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
«Сайты можно будет вносить в реестр запрещенных и ограничивать к ним доступ, если они содержат информацию, призывающую детей наносить вред жизни и здоровью других людей», – уточняется в материале.
В перечень запрещенной информации теперь включена та, что направлена на склонение или вовлечение несовершеннолетнего в «совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних».
Примером новой запрещенной информации авторы законопроекта называли «группы смерти» и «колумайн-сообщества». По мнению депутатов Госдумы, закон использует работающий механизм, позволяющий достаточно быстро ограничивать доступ к запрещенной для детей информации.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии