РИАМО – 18 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ о незамедлительной блокировке сайтов, побуждающих несовершеннолетних к совершению преступлений и самоубийств, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Сайты можно будет вносить в реестр запрещенных и ограничивать к ним доступ, если они содержат информацию, призывающую детей наносить вред жизни и здоровью других людей», – уточняется в материале.

В перечень запрещенной информации теперь включена та, что направлена на склонение или вовлечение несовершеннолетнего в «совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних».

Примером новой запрещенной информации авторы законопроекта называли «группы смерти» и «колумайн-сообщества». По мнению депутатов Госдумы, закон использует работающий механизм, позволяющий достаточно быстро ограничивать доступ к запрещенной для детей информации.